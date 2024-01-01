Перший електричний фургон Kia виглядає досить привабливо: відео

Футуристичний дизайн впадає в око відразу. Модель PV5 є майже копією концепції, показаної торік на виставці CES. Середньорозмірний електричний фургон має намір розпочати нову стратегію Kia Platform Beyond Vehicle (PBV).

Продажі стартують у другій половині 2025 року. Електричний фургон Kia вперше був помічений у Кореї без камуфляжу. Нове відео від HealerTV дає краще уявлення про те, чого очікувати, коли PV5 з'явиться в дилерських центрах.

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PV5 зберігає свій технологічний дизайн, який майже випередив свій час. Було показано два кольори кузова екстер'єру: білий і темніший сірий або чорний.

Kia зробила ззаду так, щоб фургон не виглядав як автобус, надаючи йому більш округлу загальну форму. Як і Volkswagen ID.Buzz, PV5 від Kia більше схожий на мікроавтобус. З параметрами 4 695 х 1 895 х 1 899 мм пасажирський електричний фургон Kia трохи менший за європейську модель ID.Buzz (4 712 х 985 мм х 1 937 мм).

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Він буде доступний з акумуляторними батареями місткістю 51,5 кВт-год і 71,2 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 400 км WLTP. Зможе швидко заряджатися (від 10% до 80%) приблизно за 30 хвилин. Для порівняння: живлячись від акумулятора місткістю 84 кВт-год, ID.Buzz тепер пропонує запас ходу WLTP до 471,5 км.