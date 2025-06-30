Акумуляторна Kia PV5 з’явилася з відкритим кузовом

Перетворення електричного фургона Kia на бортову вантажівку з відкритим кузовом раніше озвучувалося в планах як "комплексне рішення для мобільності". Про це нагадав electrek.co.

Маючи нову гнучку платформу для електромобілів E-GMP.S, Kia розробляє різні варіанти, включаючи кемпери, самоскиди, рефрижератори, розкішні моделі Prime для пасажирських перевезень та модель з відкритою кузовом.

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Команда HealerTV узріла варіант PV5 з відкритим кузовом, припаркованим у Кореї на станції зарядки, що дає змогу добре роздивитися його з усіх боків. Спереду він нагадує варіанти Passenger та Cargo, маючи вузькі вертикальні світлодіодні фари.

Однак збоку це зовсім інший автомобіль. Вантажівка розташована низько, подібно до тієї, яку зняли на початку цього місяця. По вигляду ззаду навіть не скажеш, що це PV5. Він схожий на будь-яку іншу вантажну вантажівку з відкритою платформою.

Скриншот: Авто24

Відкрита платформа PV5 має розміри 5000 мм у довжину, 1900 мм у ширину та 2000 мм у висоту, а колісна база – 3000 мм. Хоча Kia ще не повідомила, наскільки великим буде кузов, репортер зазначає, що вона не виглядає такою вже й глибокою, але достатньо широкою, щоб перевозити значний вантаж.

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Відкрита платформа буде однією з кількох варіантів PV5, які Kia планує запустити в Європі та Кореї цього року, поряд з конфігураціями Passenger, Cargo та Chassis Cab.

У Європі PV5 Passenger доступний з двома варіантами акумуляторних батарей: 51,5 кВт-год або 71,2 кВт-год, що забезпечує запас ходу за шкалою WLTP 285 км та 404 км відповідно. Варіант Cargo має запас ходу за шкалою WLTP 290 км або 399 км.