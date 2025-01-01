Электромобили Kia страдают от обвала продаж

Как отмечает Carscoops, электрические модели играют все большую роль в глобальной стратегии Kia. Компания получила репутацию производителя одних из самых убедительных электромобилей в отрасли, однако в США корейский автопроизводитель наблюдает падение продаж.

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Несмотря на то, что общие показатели продаж Kia растут, ее флагманские электрические модели продемонстрировали отрицательную динамику. Продажи EV6 и EV9 резко упали: согласно последним данным автопроизводитель продал лишь 4983 экземпляра EV9 и 5 875 единиц EV6 за первые шесть месяцев года.

Это на 49% и 46% меньше по сравнению с аналогичными показателями за 2024 года. Эти показатели могут вызвать беспокойство у руководителей Kia, учитывая приближение окончания федеральных налоговых льгот в конце сентября. В то же время бензиновые модели бренда демонстрируют уверенный рост.

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Общий объем продаж в США до июня достиг 416 511 единиц, что на 8 процентов больше, чем 386 460 в первой половине 2024 года. Наибольший рост продемонстрировал седан K5: реализовано 34 565 автомобилей, что почти втрое больше, чем 12 807 единиц за аналогичный период в 2024 году.