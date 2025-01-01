Електромобілі Kia потерпають від обвалу продажів

Як зазначає Carscoops, електричні моделі відіграють дедалі більшу роль у глобальній стратегії Kia. Компанія здобула репутацію виробника одних із найпереконливіших електромобілів у галузі, однак в США корейський автовиробник спостерігає падіння продажів.

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Попри те, що загальні показники продажів Kia зростають, її флагманські електричні моделі продемонстрували негативну динаміку. Продажі EV6 та EV9 різко впали: згідно з останнім даними автовиробник продав лише 4983 екземпляри EV9 й 5 875 одиниць EV6 за перші шість місяців року.

Це на 49% та 46% менше порівняно з аналогічними показниками за 2024 роки. Ці показники можуть викликати занепокоєння у керівників Kia, враховуючи наближення закінчення федеральних податкових пільг наприкінці вересня. Водночас бензинові моделі бренду демонструють впевнене зростання.

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Загальний обсяг продажів у США до червня досяг 416 511 одиниць, що на 8 відсотків більше, ніж 386 460 у першій половині 2024 року. Найбільше зростання продемонстрував седан K5: реалізовано 34 565 автомобілів, що майже втричі більше, ніж 12 807 одиниць за аналогічний період у 2024 році.