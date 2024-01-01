Kia показала конкурента VW ID.Buzz

Kia продовжує наступ на ринок електромобілів і презентує абсолютно новий електричний мінівен PV5, який уже доступний у Європі. Першим дебютував пасажирський варіант, а згодом до нього приєднається й комерційний фургон, повідомляє topgir.com.ua.

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Модель явно націлена на фанатів Volkswagen ID.Buzz, але виглядає ще футуристичніше: рубані лінії, занижена віконна лінія, оригінальні LED-вогні та зсувні задні двері — усе, щоб не загубитися на вулиці. Довжина новинки — 4,7 метра.

Усередині — мінімалізм із цифровим акцентом: невелика панель приладів та 12,9-дюймовий тачскрін, через який управляється майже все. Мінівен зі старту доступний у п’ятимісному варіанті, пізніше з’явиться версія на шість місць.

Kia PV5 2025 доступний у двох модифікаціях:

122 к.с., 250 Н·м — до “сотні” за 12,8 секунди, батарея на 51,5 кВт∙год, запас ходу 288 км;

163 к.с., 250 Н·м — розгін до 100 км/год за 10,7 секунди, батарея на 71,2 кВт∙год, запас ходу 400 км.

Обидві модифікації мають передній привід і максимальну швидкість у 135 км/год.

Комплектація PV5 Essential включає все необхідне для комфортного життя: клімат-контроль, безключовий доступ, камеру заднього огляду, адаптивний круїз-контроль, парктроніки, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

Ціни стартують від 37 946 євро, і це робить новинку відносно привабливою не лише для міських родин, а й для комерційного використання.