Kia показала конкурента VW IDBuzz

Kia продолжает наступление на рынок электромобилей и представляет совершенно новый электрический минивэн PV5, который уже доступен в Европе. Первым дебютировал пассажирский вариант, а впоследствии к нему присоединится и коммерческий фургон, сообщает topgir.com.ua.

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Модель явно нацелена на фанатов Volkswagen ID.Buzz, но выглядит еще футуристичнее: рубленые линии, заниженная оконная линия, оригинальные LED-огни и сдвижные задние двери - все, чтобы не потеряться на улице. Длина новинки - 4,7 метра.

Внутри - минимализм с цифровым акцентом: небольшая панель приборов и 12,9-дюймовый тачскрин, через который управляется почти все. Минивэн со старта доступен в пятиместном варианте, позже появится версия на шесть мест.

Kia PV5 2025 доступен в двух модификациях:

122 л.с., 250 Н-м - до “сотни” за 12,8 секунды, батарея на 51,5 кВт∙ч, запас хода 288 км;

163 л.с., 250 Н-м - разгон до 100 км/ч за 10,7 секунды, батарея на 71,2 кВт∙ч, запас хода 400 км.

Обе модификации имеют передний привод и максимальную скорость в 135 км/ч.

Комплектация PV5 Essential включает все необходимое для комфортной жизни: климат-контроль, бесключевой доступ, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, парктроники, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Цены стартуют от 37 946 евро, и это делает новинку относительно привлекательной не только для городских семей, но и для коммерческого использования.