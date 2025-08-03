Какой компактный кроссовер стоит в США 2000 долларов

Jeep Renegade – компактный кроссовер, который впервые выпустили в 2014 году. С момента своего дебюта он прошел долгий путь усовершенствования.

Этот компактный автомобиль стоит на аукционах США (Copart, IAAI) не дорого – около 2000 долларов. Об этом сообщает сервис статистики аукционов AutoAstat.

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Наименьшая цена в 2100 долларов наблюдалась в январе 2025 года, затем цены выросли до 2350 долларов, а затем – снова снизились до 2200 “зеленых”. Дешевле всего Jeep Renegade 2018-2022 годов можно купить в штате Алабама – чуть больше чем за две тысячи “баксов”, посчитали в AutoAstat.

Конечно, кроме платы за авто на аукционе, к этому надо добавить аукционный сбор, доставку в порт и в Украину, растаможку и ремонт повреждений (речь идет о цене на страховых аукционах, где автомобили обычно битые). Однако даже с учетом этих расходов можно “уложиться” в 11-4 тысяч долларов в Украине. Это делает Renegade одним из самых дешевых “свежих” кроссоверов на нашем рынке.

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К тому Jeep Renegade зарекомендовал себя как надежный автомобиль, на который вы можете положиться. К тому же его продавали не только в США, но и в Европе, в том числе под брендом Fiat. Поэтому проблем с запчастями в Украине нет никаких.

Jeep Renegade доступен в двух конфигурациях: с передним и полным приводом, бензиновым двигателем, на который можно поставить ГБО. Полноприводный оснащен отключением задней оси, системой контроля тяги Selec-Terrain, помощи при старте на подъеме и помощи при спуске с подъема.

Его возможности полного привода лучше всего выражаются в комплектации Trailhawk, созданной для езды по бездорожью и оснащенной специфическими стилистическими и техническими решениями. Кроме того, он предлагает складное переднее пассажирское сиденье для увеличения грузового пространства.