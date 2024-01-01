Офіційно представлено новий Jeep Compass

Виробництво європейського Jeep Compass відбуватиметься на італійському заводі Stellantis в Мельфі. Очікується, що кросовер надійде у продаж вже цієї осені. Новинка пропонуватиметься з трьома варіантами трансмісії: як електромобіль, м’який гібрид, або плагін-гібрид.

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Базовий варіант з м’яким гібридним силовим агрегатом має потужність в 145 к.с., тоді як плагін-гібридний варіант видає 195 “конячок”. У електричному виконанні новий Jeep Compass буде доступний у трьох версіях потужністю від 213 к.с. з одним електромотором до 375 кінських сил у повнопривідній конфігурації. Їх запас ходу становить 500 та 650 кілометрів відповідно.

Автовиробник не розкрив даних про ємність батареї автівки, але повідомив, що вона здатна приймати заряд до 160 кВт й заряджатись з 20 до 80 відсотків всього за 30 хвилин. Крім того, компанія каже, що флагманська електрична версія матиме унікальний електромотор, що дозволяє кросоверу підніматися на схил з 20-відсотковим ухилом, навіть коли передні колеса не мають зчеплення з дорогою.

Таке різномаїття силових агрегатів стало можливим завдяки використанню нової платформи STLA Medium. Позашляхові можливості Compass також суттєво покращили. Зокрема, кросовер у версії з переднім приводом матиме кліренс у 200 мм, кут наїзду на рівні 20 градусів та кут з'їзду на рівні 26 градусів та глибину подолання броду в 470 мм.

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Повнопривідні моделі матимуть систему допомоги під час спуску зі схилу та кращі кути у 27 та 31 градусів відповідно. Об’єм багажника автівки становить 550 літрів. В салоні увагу водія привертатимуть надширокий сенсорний екран розміром 16 дюймів у поєднанні з повністю цифровим 10,0-дюймовим дисплеєм приладів.

Попри велику площу екрана, Jeep не видалив усі кнопки з центральної консолі, вирішивши зберегти кілька традиційних елементів керування під інформаційно-розважальною системою. Також є поворотний селектор КПП та червоний перемикач системи стандартної системи Selec-Terrain.

Впізнати новинку можна за абсолютно новим дизайном екстер’єру, який дещо нагадує менший Avenger. Однак, новий Compass отримав фактурну решітку радіатора, а також набір унікальних фар, ліхтарів та бамперів. Модель буде доступна в спеціальній версії First Edition.

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Вона відрізнятиметься унікальними опціями та елементами стилю, такими як 20-дюймові диски та накладки на кузов і буде доступна лише у версіях e-Hybrid потужністю 145 к.с. або в електричному виконанні з потужністю 213 кінських сил.