Новий німецький кросовер Opel Grandland почав продаватись в Україні: яка ціна

Новий німецький Opel Grandland – флагман модельного ряду, що втілює всі найкращі технічні напрацювання Opel станом на сьогодні. Передню частину Opel Vizor формують LED-фари, причому в Україні також пропонується версія автомобіля з матричними фарами та адаптивним дальнім світлом. Можливість контрастного фарбування даху у чорний колір надає зовнішності більшої оригінальності.

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Вже в стартовій комплектації Opel Grandland Edition існує: активний круїз-контроль, асистент утримання смуги руху, двозонний клімат-контроль, передні сидіння AGR з підігрівом, цифрова панель приладів та сенсорний 10-дюймовий центральний дисплей з можливістю одночасного підключення двох телефонів. Ціна версії – 1 343 000 грн, тобто 32 330 доларів США.

Максимальна комплектація Opel Grandland GS додає: камеру заднього огляду, ламіновані акустичні бокові вікна, бездротову зарядку, електропривод кришки багажника, збільшений центральний 16-дюймовий дисплей, фонове підсвічування салону, матричні фари тощо. Його вартість – 1 472 000 грн, тобто 35 435 доларів США.



Новий Opel Grandland пропонується в Україні з бензином турбодвигуном 1.6 PureTech потужністю 180 к.с. у поєднанні з традиційною 6-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач. Така пара надає прискорення 0-100 км/год за 8,7 секунди, максимальну швидкість 213 км/год. При цьому споживання пального – на рівні 7,9 л на 100 км у змішаному циклі.

Opel Grandland вже прибув в Україну в достатній кількості: сформовано склад імпортера та дилерів, де присутні автомобілі в різних комплектаціях та в різних кольорах.