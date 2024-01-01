Новый немецкий кроссовер Opel Grandland начал продаваться в Украине: какая цена

Новый немецкий Opel Grandland – флагман модельного ряда, воплощающий все лучшие технические наработки Opel по состоянию на сегодня. Переднюю часть Opel Vizor формируют LED-фары, причем в Украине также предлагается версия автомобиля с матричными фарами и адаптивным дальним светом. Возможность контрастной покраски крыши в черный цвет придает внешности большей оригинальности.

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Уже в стартовой комплектации Opel Grandland Edition: активный круиз-контроль, ассистент удержания полосы движения, двухзонный климат-контроль, передние сиденья AGR с подогревом, цифровая панель приборов и сенсорный 10-дюймовый центральный дисплей с возможностью одновременного подключения двух телефонов. Цена версии – 1 343 000 грн, то есть 32 330 долларов США.

Максимальная комплектация Opel Grandland GS добавляет: камеру заднего обзора, ламинированные акустические боковые окна, беспроводную зарядку, электропривод крышки багажника, увеличенный центральный 16-дюймовый дисплей, фоновая подсветка салона, матричные фары и тому подобное. Его стоимость – 1 472 000 грн, то есть 35 435 долларов США.



Новый Opel Grandland предлагается в Украине с бензиновым турбодвигателем 1.6 PureTech мощностью 180 л.с. в сочетании с традиционной 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Такая пара предоставляет ускорение 0-100 км/ч за 8,7 секунды, максимальную скорость 213 км/ч. При этом потребление горючего – на уровне 7,9 л на 100 км в смешанном цикле.

Opel Grandland уже прибыл в Украину в достаточном количестве: сформирован склад импортера и дилеров, где присутствуют автомобили в различных комплектациях и в разных цветах.