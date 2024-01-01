Официально представлен новый Jeep Compass

Производство европейского Jeep Compass будет происходить на итальянском заводе Stellantis в Мельфе. Ожидается, что кроссовер поступит в продажу уже этой осенью. Новинка будет предлагаться с тремя вариантами трансмиссии: как электромобиль, мягкий гибрид, или плагин-гибрид.

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Базовый вариант с мягким гибридным силовым агрегатом имеет мощность в 145 л.с., тогда как плагин-гибридный вариант выдает 195 “лошадок”. В электрическом исполнении новый Jeep Compass будет доступен в трех версиях мощностью от 213 л.с. с одним электромотором до 375 лошадиных сил в полноприводной конфигурации. Их запас хода составляет 500 и 650 километров соответственно.

Автопроизводитель не раскрыл данных о емкости батареи автомобиля, но сообщил, что она способна принимать заряд до 160 кВт и заряжаться с 20 до 80 процентов всего за 30 минут. Кроме того, компания говорит, что флагманская электрическая версия будет иметь уникальный электромотор, что позволяет кроссоверу подниматься на склон с 20-процентным уклоном, даже когда передние колеса не имеют сцепления с дорогой.

Такое разнообразие силовых агрегатов стало возможным благодаря использованию новой платформы STLA Medium. Внедорожные возможности Compass также существенно улучшили. В частности, кроссовер в версии с передним приводом будет иметь клиренс в 200 мм, угол наезда на уровне 20 градусов и угол съезда на уровне 26 градусов и глубину преодоления брода в 470 мм.

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Полноприводные модели будут иметь систему помощи при спуске со склона и лучшие углы в 27 и 31 градусов соответственно. Объем багажника автомобиля составляет 550 литров. В салоне внимание водителя будут привлекать сверхширокий сенсорный экран размером 16 дюймов в сочетании с полностью цифровым 10,0-дюймовым дисплеем приборов.

Несмотря на большую площадь экрана, Jeep не удалил все кнопки с центральной консоли, решив сохранить несколько традиционных элементов управления под информационно-развлекательной системой. Также есть поворотный селектор КПП и красный переключатель системы стандартной системы Selec-Terrain.

Узнать новинку можно по совершенно новому дизайну экстерьера, который несколько напоминает меньший Avenger. Однако, новый Compass получил фактурную решетку радиатора, а также набор уникальных фар, фонарей и бамперов. Модель будет доступна в специальной версии First Edition.

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Она будет отличаться уникальными опциями и элементами стиля, такими как 20-дюймовые диски и накладки на кузов и будет доступна только в версиях e-Hybrid мощностью 145 л.с. или в электрическом исполнении с мощностью 213 лошадиных сил.