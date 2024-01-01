Jeep тестирует обновленный Grand Cherokee 2026 года

Прошлым летом компания Jeep официально подтвердила планы по обновлению Grand Cherokee и теперь шпионы заметили первые закамуфлированные прототипы на дорогах общего пользования. Кроссоверы получат незначительные, однако эволюционные обновления дизайна и салона.

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Впереди машины будут иметь более квадратную решетку радиатора. На шпионских снимках Carscoops также можно заметить, что оптика почти не претерпела изменений. В то же время новый бампер будет иметь впускное отверстие посередине, изменены противотуманные фары и датчик по центру.

Салон имеет роскошное сочетание кожи и дерева с новой информационно-развлекательной системой, которая будет иметь значительно более широкую диагональ за своего предшественника. Хотя больший экран является желательным изменением, Jeep устранил большинство физических элементов управления. На новом дисплее есть цифровые кнопки для подогрева передних сидений, объединенные регуляторами громкости.

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Что касается двигателей, недавно текущий вариант модели лишился 5,7-литрового Hemi V8. 3,6-литровый V6 также может умереть, и по слухам его могут заменить 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.