Новый Jeep Compass покажут уже в скором времени

Jeep Compass нового поколения будет построен на платформе STLA Medium. Она уже используется в таких моделях, как Peugeot 3008 и 5008, Opel Grandland и Citroën C5 Aircross, который также дебютирует уже в скором времени.

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Данная архитектура позволяет предложить широкую линейку доступных силовых агрегатов. Сообщается, что новый Jeep Compass будет доступен в версиях e-Hybrid, e-Hybrid plug-in и полностью электрическом варианте. Система полного привода будет доступна в зависимости от комплектации.

Собирать модель будут в Италии, поскольку Stellantis останавливает работу над подготовкой к производству кроссовера в Канаде, о чем мы сообщали ранее. Ожидается, что официальная презентация новинки состоится уже в скором времени.