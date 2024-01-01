Новий Jeep Compass покажуть вже незабаром

Jeep Compass нового покоління буде побудований на платформі STLA Medium. Вона вже використовується у таких моделях, як Peugeot 3008 і 5008, Opel Grandland та Citroën C5 Aircross, що також дебютує вже незабаром.

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Дана архітектура дозволяє запропонувати широку лінійку доступних силових агрегатів. Повідомляється, що новий Jeep Compass буде доступний у версіях e-Hybrid, e-Hybrid plug-in та повністю електричному варіанті. Система повного приводу буде доступна залежно від комплектації.

Збиратимуть модель в Італії, оскільки Stellantis зупиняє роботу над підготовкою до виробництва кросовера в Канаді, про що ми повідомляли раніше. Очікується, що офіційна презентація новинки відбудеться вже незабаром.