Jeep Cherokee не отримає наступника

Як повідомляє Carscoops, Jeep Cherokee був знятий з виробництва у 2023 році через низькі продажі. Тепер Stellantis повідомила про плани представити три нові моделі, тобто прямий наступник для Cherokee не планується.

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Останнім часом представники бренду уникають цієї назви й описують новий майбутній середньорозмірний позашляховик як “новий масовий Utility Vehicle”. Якщо Jeep справді вирішив уникати використання назви Cherokee, це було б не вперше.

Після припинення виробництва Cherokee XJ, Jeep замінив його на Liberty. Він пережив два покоління, перш ніж його замінив Cherokee KL 2014 року випуску. Відомо, наступник Cherokee або Cherokee нового покоління, як би він не називався, надійде у виробництво пізніше цього року.

Модель буде пропонуватися з бензиновими та гібридними силовими агрегатами. Оскільки це кросовер D-сегменту, як Recon і Wagoneer S, він повинен бути побудований на платформі STLA Large.

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Хоча лише час покаже, що готує Jeep, компанія вже підтвердила плани щодо абсолютно нового Recon, а також оновлених версій Compass і Renegade. Gladiator 4xe також дебютує пізніше цього року, а Wagoneer з розширеним запасом ходу теж не за горами.