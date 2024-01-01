Jeep Cherokee не получит преемника

Как сообщает Carscoops, Jeep Cherokee был снят с производства в 2023 году из-за низких продаж. Теперь Stellantis сообщила о планах представить три новые модели, то есть прямой преемник для Cherokee не планируется.

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В последнее время представители бренда избегают этого названия и описывают новый будущий среднеразмерный внедорожник как “новый массовый Utility Vehicle”. Если Jeep действительно решил избегать использования названия Cherokee, это было бы не впервые.

После прекращения производства Cherokee XJ, Jeep заменил его на Liberty. Он пережил два поколения, прежде чем его заменил Cherokee KL 2014 года выпуска. Известно, преемник Cherokee или Cherokee нового поколения, как бы он не назывался, поступит в производство позже в этом году.

Модель будет предлагаться с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами. Поскольку это кроссовер D-сегмента, как Recon и Wagoneer S, он должен быть построен на платформе STLA Large.

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Хотя только время покажет, что готовит Jeep, компания уже подтвердила планы по совершенно новому Recon, а также обновленных версий Compass и Renegade. Gladiator 4xe также дебютирует позже в этом году, а Wagoneer с расширенным запасом хода тоже не за горами.