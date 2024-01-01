Электрический Jeep Avenger будет стоить до 50 тысяч долларов

Как сообщает Autoevolution, кроссовер использует 400-вольтовую архитектуру с аккумуляторной батареей емкостью 54 кВт-ч. Запас хода электрического Avenger по циклу WLTP составляет 396 км.

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Jeep говорит, что батарея поддерживает заряд мощностью 100 кВт, что обеспечит зарядку от 20 до 80% всего за 24 минуты. В Австралии новинка предлагается в трех комплектациях: Longitude, Limited и Summit. Они доступны от $33 892, 37 282 долларов и $41 349 соответственно.

Базовая версия имеет 17-дюймовые легкосплавные диски, тканевую обивку сидений, два 10,25-дюймовые дисплеи, бесключевой доступ, кожаный руль, задние парктроники и камеру заднего вида, автоматический дальний свет, а также ассистенты привлечения внимания водителя, удержание в полосе движения, распознаванием дорожных знаков, экстренным торможением, адаптивным круиз-контролем.

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Средний уровень оснащения добавляет кожаную обивку сидений, электропривод двери багажника, подогрев и электрорегулировка боковых зеркал, круговыми парктрониками, ассистент мониторинга "слепых" зон и беспроводную панель для зарядки смартфона в салоне.

Топовый вариант отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, водительским сиденьем с электрорегулировкой и функцией массажа, подогревом передних сидений, лобового стекла и люка. Кроме этого, эта версия также поставляется с черной крышей, глянцевой черной решеткой радиатора, светодиодными фарами, задними фонарями и противотуманными фарами.