Електричний Jeep Avenger коштуватиме до 50 тисяч доларів

Як повідомляє Autoevolution, кросовер використовує 400-вольтову архітектуру з акумуляторною батареєю ємністю 54 кВт-год. Запас ходу електричного Avenger за циклом WLTP становить 396 км.

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Jeep каже, що батарея підтримує заряд потужністю 100 кВт, що забезпечить заряджання від 20 до 80% всього за 24 хвилини. В Австралії новинка пропонується у трьох комплектаціях: Longitude, Limited і Summit. Вони доступні від $33 892, 37 282 доларів й $41 349 відповідно.

Базова версія має 17-дюймові легкосплавні диски, тканинну оббивку сидінь, два 10,25-дюймові дисплеї, безключовий доступ, шкіряне кермо, задні парктроніки та камеру заднього виду, автоматичне дальнє світло, а також асистенти привернення уваги водія, утримання в смузі руху, розпізнаванням дорожніх знаків, екстреним гальмуванням, адаптивним круїз-контролем.

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Середній рівень оснащення додає шкіряну оббивку сидінь, електропривід дверей багажника, підігрів та електрорегулювання бічних дзеркал, круговими парктроніками, асистент моніторингу «сліпих» зон та бездротову панель для заряджання смартфона в салоні.

Топовий варіант відрізняється 18-дюймовими легкосплавними дисками, водійським сидінням з електрорегулюванням і функцією масажу, підігрівом передніх сидінь, лобового скла та люка. Окрім цього, ця версія також поставляється з чорним дахом, глянцевою чорною решіткою радіатора, світлодіодними фарами, задніми ліхтарями й протитуманними фарами.