На заводі Jeep загинув працівник: яка реакція автовиробника

Як передає Carscoops, відповідно до коментарів пожежно-рятувального відділу Толедо для міської телестанції WTOL 11, робітника розчавило на смерть. Екстрені служби отримали сповіщення невдовзі після події, але поліція не розкрила імені чи статі жертви, а також того, як саме сталася загадкова трагедія.

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Журналісти, які прибули на місце події, у приватній розмові з іншими працівниками заводу, дізнались, що загиблий працював на конвеєрній лінії Jeep Gladiator. Компанія Stellantis підтвердила факт події, але відмовляється надавати детальні подробиці до моменту поки не завершить слідство.

До слова, ця трагедія на заводі Jeep сталася одночасно з візитом генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса до США цього тижня.

Очільник концерну прагне розробити план виправлення неефективної роботи автовиробників в Північній Америці, яка, на його думку, є причиною поганих показників продажів. Прибуток Stellantis впав на 48% за перші шість місяців 2024 року. Водночас конкуруючі автовиробники не зазнали подібного спаду.

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Це вже другий зафіксований випадок смерті працівників на заводах Stellantis у цьому році. У лютому Доменіко Фатігаті, підрядник, найнятий для обслуговування заводу, був убитий машиною, на якій він працював на виробничому підприємстві Stellantis у південній Італії.