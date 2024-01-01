На заводе Jeep погиб работник: какова реакция автопроизводителя

Как передает Carscoops, согласно комментариям пожарно-спасательного отдела Толедо для городской телестанции WTOL 11, рабочего раздавило насмерть. Экстренные службы получили извещение вскоре после происшествия, но полиция не раскрыла имени или пола жертвы, а также того, как именно произошла загадочная трагедия.

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Журналисты, которые прибыли на место происшествия, в частной беседе с другими работниками завода, узнали, что погибший работал на конвейерной линии Jeep Gladiator. Компания Stellantis подтвердила факт происшествия, но отказывается предоставлять подробные подробности до момента пока не завершит следствие.

К слову, эта трагедия на заводе Jeep произошла одновременно с визитом генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса в США на этой неделе.

Глава концерна стремится разработать план исправления неэффективной работы автопроизводителей в Северной Америке, которая, по его мнению, является причиной плохих показателей продаж. Прибыль Stellantis упала на 48% за первые шесть месяцев 2024 года. В то же время конкурирующие автопроизводители не испытали подобного спада.

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Это уже второй зафиксированный случай смерти работников на заводах Stellantis в этом году. В феврале Доменико Фатигати, подрядчик, нанятый для обслуживания завода, был убит машиной, на которой он работал на производственном предприятии Stellantis в южной Италии.