Каким будет электрический Jeep Compass: первое изображение

Несмотря на восемь лет на конвейере актуальный Jeep Compass все еще продолжает выпускаться. Но вскоре появится модель следующего поколения. Опубликованный сегодня первый тизер сигнализирует о неизбежной мировой премьере кроссовера в Европе.

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Наряду с эскизом дизайна прилагается новость о том, что Compass станет полностью электрическим благодаря переходу на платформу STLA Medium. Не волнуйтесь, всё ещё будут версии с двигателями внутреннего сгорания, включая традиционный ДВС и гибридные установки. Jeep называет его "самой доступной моделью компании", поэтому хочет быть уверенным, что кроссовер найдется на любой вкус.

Новый Compass сначала выйдет на конвейер компании Stellantis в Италии в следующем году, а в 2026 году производство расширится до Северной Америки и других регионов. В США кроссовер следующего поколения будет размещен над совершенно новым Renegade и ниже Recon. Согласно дорожной карте продукта, опубликованной еще в июне, все три новинки появятся до 2027 года.

Между тем, тизер намекает на эволюционный стиль с вполне возможно другим взглядом на четверть стекла. Судя по расстоянию между задними стойками, новый Compass выглядит немного больше. Несколько продуктов Stellantis уже есть на платформе STLA Medium, а именно Peugeot 3008 и 5008, а также Opel Grandland и будущий Citroën C5 Aircross следующего поколения.

E-3008 является первым продуктом Stellantis на этой платформе, обеспечивающим запас хода до 435 км на одном заряде. Электрический кроссовер Peugeot поставляется в передне- и полноприводных конфигурациях с одним и двумя двигателями соответственно. Он предлагается с аккумуляторами на 73 и 98 кВт-ч, которые могут заряжаться постоянным током на 160 кВт. Ожидайте, что версия Jeep будет иметь много общего со своими европейскими братьями.