Яким буде електричний Jeep Compass: перше зображення

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Електричний Jeep Compass
Незважаючи на вісім років на конвеєрі актуальний Jeep Compass все ще продовжує випускатись. Але незабаром з’явиться модель наступного покоління. Опублікований сьогодні перший тизер сигналізує про неминучу світову прем’єру кросовера в Європі.
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Поряд із ескізом дизайну додається новина про те, що Compass стане повністю електричним завдяки переходу на платформу STLA Medium. Не хвилюйтеся, все ще будуть версії з двигунами внутрішнього згоряння, включно з традиційним ДВС і гібридними установками. Jeep називає його «найдоступнішою моделлю компанії», тож хоче бути впевненим, що кросовер знайдеться на будь-який смак.
Новий Compass спочатку вийде на конвеєр компанії Stellantis в Італії наступного року, а в 2026 році виробництво розшириться до Північної Америки та інших регіонів. У США кросовер наступного покоління буде розміщено над абсолютно новим Renegade і нижче Recon. Згідно з дорожньою картою продукту, опублікованою ще в червні, всі три новинки з’являться до 2027 року.
Тим часом, тизер натякає на еволюційний стиль із цілком можливо іншим поглядом на чверть скла. Судячи з відстані між задніми стійками, новий Compass виглядає трохи більшим. Кілька продуктів Stellantis вже є на платформі STLA Medium, а саме Peugeot 3008 і 5008, а також Opel Grandland і майбутній Citroën C5 Aircross наступного покоління.
E -3008 є першим продуктом Stellantis на цій платформі, що забезпечує запас ходу до 435 км на одному заряді. Електричний кросовер Peugeot поставляється в передньо- та повнопривідних конфігураціях з одним і двома двигунами відповідно. Він пропонується з акумуляторами на 73 і 98 кВт-год, які можуть заряджатися постійним струмом на 160 кВт. Очікуйте, що версія Jeep матиме багато спільного зі своїми європейськими братами.