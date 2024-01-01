Яким буде Citroёn C5 Aircross 2025 року: подробиці

Концепт-кар Citroёn C5 Aircross було презентовано минулої осені. Нещодавно стало відомо, що дебют серійної версії моделі відбудеться вже незабаром. Як зазначає Carscooops, на патентних зображеннях помітно, що новинка матиме дещо простіший дизайн.

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Зокрема, кросовер отримав спрощений передній бампер з дещо інакшими впускними отворами. Водночас профіль автівки з унікальними елементами стилю концепції було перенесено. Проте, вмонтовані дверні ручки замінили на більш традиційні.

Задня частина має виступаючі “кінчики” задніх ліхтарів та спойлер. Новинка від французського автовиробника побудована на платформі STLA Medium й матиме довжину близько 4650 мм. Це робить C5 Aircross 2025 року приблизно на 150 мм довшим за свого попередника.

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Citroёn не розкриває технічних подробиць, але раніше компанія натякнула, що модель буде пропонуватися з двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та електричними силовими агрегатами.