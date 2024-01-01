Каким будет Citroёn C5 Aircross 2025 года: подробности

Концепт-кар Citroёn C5 Aircross представили прошлой осенью. Недавно стало известно, что дебют серийной версии модели состоится уже скоро. Как отмечает Carscooops, на патентных изображениях заметно, что новинка будет более простой дизайн.

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В частности, кроссовер получил упрощенный передний бампер с несколько иными впускными отверстиями. В то же время профиль автомобиля с уникальными элементами стиля концепции был перенесен. Однако, встроенные дверные ручки заменили более традиционными.

Задняя часть имеет выступающие“ кончики” задних фонарей и спойлер. Новинка от французского автопроизводителя построена на платформе STLA Medium и длиной около 4650 мм. Это делает C5 Aircross 2025 года примерно на 150 мм длиннее своего предшественника.

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Citroёn не раскрывает технических подробностей, но раньше компания намекнула, что модель будет предлагаться с двигателями внутреннего сгорания, гибридными и электрическими силовыми агрегатами.