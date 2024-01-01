Jeep тестує оновлений Grand Cherokee 2026 року

Минулого літа компанія Jeep офіційно підтвердила плани щодо оновлення Grand Cherokee й тепер шпигуни помітили перші закамуфльовані прототипи на дорогах загального користування. Кросовери отримають незначні, проте еволюційні оновлення дизайну та салону.

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Попереду автівки матимуть більш квадратну решітку радіатора. На шпигунських знімках Carscoops також можна помітити, що оптика майже не зазнала змін. Водночас новий бампер матиме впускний отвір посередині, змінені протитуманні фари та датчик по центру.

Салон має розкішне поєднання шкіри та дерева з новою інформаційно-розважальну системою, яка матиме значно ширшу діагональ за свого попередника. Хоча більший екран є бажаною зміною, Jeep усунув більшість фізичних елементів керування. На новому дисплеї є цифрові кнопки для підігріву передніх сидінь, що об’єднані регуляторами гучності.

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Що стосується двигунів, нещодавно поточний варіант моделі втратив 5,7-літровий Hemi V8. 3,6-літровий V6 також може померти, і за чутками його можуть замінити 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом.