Определены 20 самых популярных автомобилей американского производства: перечень

ФОТО: Мотор1|
Производительность Tesla Model 3
Как отмечает Motor1, на фоне роста цен из-за импортных тарифов, автомобили, изготовленные в США, могут стать гораздо более привлекательными для американцев. Индекс американской продукции Cars.com проанализировал более 400 автомобилей и сузил перечень до 100 самых популярных моделей.
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Специалисты использовали пять различных факторов, чтобы определить, насколько “американским” является каждый автомобиль, проданный в США: место окончательной сборки, процент американских и канадских деталей, страны происхождения всех двигателей, страны происхождения всех трансмиссий и рабочая сила в производстве США.
Ожидаемо, на вершине рейтинга находятся Tesla, Jeep и даже Honda, тогда как американские бренды – Chevrolet и Ford, даже не попали в первую десятку. Полный перечень топ-20 моделей выглядит следующим образом:
- 20. Nissan Pathfinder
- 19. Chevrolet Colorado
- 18. Toyota Corolla Cross Hybrid
- 17. Kia Sportage
- 16. Acura Integra
- 15. Honda Accord
- 14. Acura RDX
- 13. Jeep Wrangler
- 12. Honda Pilot
- 11. Acura MDX
- 10. Volkswagen ID.4
- 9. Honda Passport
- 8. Honda Odyssey
- 7. Honda Ridgeline
- 6. Kia EV6
- 5. Jeep Gladiator
- 4. Tesla Model X
- 3. Tesla Model S
- 2. Tesla Model Y
- 1. Tesla Model 3
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В то же время в конце списка размещены автомобили с наименьшей долей американского производства. Jeep Wagoneer L занимает 100-е место среди автомобилей 2025 года, которые чаще всего производятся в Америке. Toyota RAV4 Hybrid занимает 99-е место, Cadillac Lyriq – 98-е, Nissan Rogue – 97-е, Subaru Crosstrek – 96-е, а Genesis GV70 – 95-е.