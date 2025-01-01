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Определены 20 самых популярных автомобилей американского производства: перечень

Рейтинг самых популярных автомобилей американского производства ожидаемо возглавила компания Tesla. Однако, такие компании, как Honda, Kia и Toyota не сильно отстали.
Перечень 20 самых популярных авто, изготовленных в США - Auto24

ФОТО: Мотор1|

Производительность Tesla Model 3

Данила Северенчук
logo23 июня, 20:20
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Как отмечает Motor1, на фоне роста цен из-за импортных тарифов, автомобили, изготовленные в США, могут стать гораздо более привлекательными для американцев. Индекс американской продукции Cars.com проанализировал более 400 автомобилей и сузил перечень до 100 самых популярных моделей.

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Специалисты использовали пять различных факторов, чтобы определить, насколько “американским” является каждый автомобиль, проданный в США: место окончательной сборки, процент американских и канадских деталей, страны происхождения всех двигателей, страны происхождения всех трансмиссий и рабочая сила в производстве США.

Ожидаемо, на вершине рейтинга находятся Tesla, Jeep и даже Honda, тогда как американские бренды – Chevrolet и Ford, даже не попали в первую десятку. Полный перечень топ-20 моделей выглядит следующим образом:

  • 20. Nissan Pathfinder
  • 19. Chevrolet Colorado
  • 18. Toyota Corolla Cross Hybrid
  • 17. Kia Sportage
  • 16. Acura Integra
  • 15. Honda Accord
  • 14. Acura RDX
  • 13. Jeep Wrangler
  • 12. Honda Pilot
  • 11. Acura MDX
  • 10. Volkswagen ID.4
  • 9. Honda Passport
  • 8. Honda Odyssey
  • 7. Honda Ridgeline
  • 6. Kia EV6
  • 5. Jeep Gladiator
  • 4. Tesla Model X
  • 3. Tesla Model S
  • 2. Tesla Model Y
  • 1. Tesla Model 3

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В то же время в конце списка размещены автомобили с наименьшей долей американского производства. Jeep Wagoneer L занимает 100-е место среди автомобилей 2025 года, которые чаще всего производятся в Америке. Toyota RAV4 Hybrid занимает 99-е место, Cadillac Lyriq – 98-е, Nissan Rogue – 97-е, Subaru Crosstrek – 96-е, а Genesis GV70 – 95-е.

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