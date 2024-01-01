Какие автомобили ржавеют быстрее всего: перечень

Конечно, при эксплуатации в сложных условиях любой кузов может начать покрываться очагами ржавчины. Однако, некоторые авто все же имеют более высокую склонность к коррозии, по сравнению с другими. В этом перечне собраны 7 таких моделей.

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7 место – Mazda 6 (2002-2007)

В общем, Mazda 6 этих лет выпуска получила репутацию достаточно надежного авто, поскольку имеет выносливые двигатели и электрику. Однако, кузов этой модели является достаточно слабым из-за плохой заводской обработки. Чаще всего начинают ржаветь днище, пороги и задние арки, хотя также распространены случаи, когда подобная проблема появляется и на дверях.

6 место – Opel Vectra C (2002-2008)

Ранее бренд Opel имел плохую репутацию из-за низкой выносливости кузовов к коррозии. К слову, сейчас этот факт уже давно является мифом и машины немецкого автопроизводителя имеют прекрасную обработку. Однако, украинские покупатели до сих пор несколько недолюбливают их. В Opel Vectra C ситуация с ржавчиной аналогичная Mazda 6: больше всего страдают днище, пороги и арки.

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5 место – Nissan Almera (2000 – 2006)

В отличие от Opel, даже современные модели Nissan не очень известны своей устойчивостью к коррозии, однако, в этом случае подавляющее большинство украинских покупателей почему-то не считает это проблемой.

В случае Nissan Almera второго поколения (N16) коррозия может появиться почти везде, поскольку кузов имеет достаточно тонкий металл и плохое лакокрасочное покрытие. Большинство этих автомобилей на рынке хотя бы раз имели кузовной ремонт.

4 место – Mitsubishi Outlander (2003-2008)

Mitsubishi Outlander первого поколения является прекрасным образцом утилитарного кроссовера. Этот кроссовер при правильном уходе за кузовом может демонстрировать неплохую подверженность коррозии, но большинство вариантов на рынке подержанных авто - ржавые.

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3 место – Subaru Forester (2002 - 2008)

Вторая генерация Subaru Forester, вероятно, является самой проблемной в плане устойчивости к коррозии из всей линейки модели. Ржавчина появляется почти везде: под передними арками, на дверях, днище, порогах и в других местах. Почти все владельцы этих авто были вынуждены заниматься ремонтом кузова, ведь в противном случае эксплуатировать такой автомобиль было бы невозможно.

2 место – Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

Этот автомобиль имеет статус народного любимца, даже несмотря на то, что кузов Passat шестого поколения является одним из самых слабых в классе. Кроме стандартных указанных ранее мест, очаги коррозии появляются даже под ручками, или вообще на крыше. К слову, следующая генерация модели – Passat B7, имеет почти такие же проблемы.

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1 место - Daewoo Nexia

Daewoo Nexia проектировалась корейскими инженерами как максимально доступный автомобиль, поэтому ее кузов не получил почти никакой обработки. Как следствие, слово коррозия является синонимом к названию этого авто. Подавляющее большинство всех имеющихся в Украине Daewoo Nexia или уже имели кузовной ремонт, или имеют серьезные очаги ржавчины.