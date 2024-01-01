Какие самые дешевые новые автомобили можно купить в Украине

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Перечень самых доступных новых авто в Украине
В этот перечень вошли различные модели: от компактных хэтчбеков до кроссоверов. Однако, бюджет в $20 000 является достаточно скромным, поэтому не стоит ожидать от данных автомобилей премиального оснащения.
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Например, почти все упомянутые в этом рейтинге автомобили в базовой комплектации предлагаются с механической коробкой передач. Тем, кто ищет “автомат”, стоит понимать, что за лучшую комплектацию с дополнительными опциями придется доплатить в среднем более 1000 долларов.
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После детального анализа рынка, редакция Авто 24 выяснила, что самыми доступными новыми автомобилями в Украине являются следующие модели:
- Chery Tiggo 2 Pro – от 14 700 долларов (618 000 гривен);
- Citroen C-Elysse – от $15 410 (647 700 грн);
- Citroen C3 – от 15 420 долларов (648 090 гривен);
- Fiat Panda – от $15 465 (650 000 гривен);
- Hyundai i10 – от 15 956 долларов (666 400 грн);
- Chery Tiggo 4 Pro – от $16 607 (699 000 гривен);
- Renault Taliant – от 16 775 долларов (704 900 грн);
- Suzuki Swift – от $17 630 (741 000 гривен);
- Seat Ibiza – от 17 686 долларов (743 000 гривен);
- Skoda Fabia – от $17 867 (748 510 гривен);
- Changan CS 35 Plus – от 17 901 долларов (752 400 грн);
- Haval M6 – от $18 677 (785 000 гривен);
- MG ZS – от 18 963 долларов (797 000 грн);
- Opel Crossland – от $19 391 (815 000 гривен).
В то же время тем, кто ищет недорогой электромобиль, придется выбирать из значительно меньшего количества вариантов. Дело в том, что найти полностью электрическую модель у официального дилера с таким бюджетом почти невозможно.
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Однако, в Украине есть десятки частных компаний, которые занимаются импортом новых авто из Китая и других стран. Благодаря им услугами, до 20 тысяч долларов вполне реально приобрести следующие электромобили:
- BYD Seagull – от 13 100 до 15 800 долларов;
- BYD Dolphin – от $17 600 до $21 400;
- BYD Yuan UP – от 17 600 до 21 500 долларов;
- Honda M-NV – от 17 500 до 20 500 долларов;
- Volkswagen ID.3 – от 20 000 до 22 400 долларов.