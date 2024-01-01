Какие автомобили плохо продаются в Украине: перечень

Он отметил, что неликвидными на нашем рынке считают дизельные модели Subaru, старый немецкий премиум (Audi, BMW, Mercedes-Benz), которым уже более 20 лет, автомобили Renault с автоматическими коробками передач, даже несмотря на то, что есть модели с надежными гидротрансформаторными коробками и машины Nissan с вариаторами, хотя среди них также есть выносливые агрегаты.

Читайте также: Какие автомобили легче всего продать в Украине: рейтинг

Кроме того, в этот список можно отнести машины малоизвестных брендов. В то же время редакция Auto24 выбрала среди рейтинга блогера подборку моделей, которые можно встретить на наших дорогах, однако они по разным причинам имеют плохую репутацию среди покупателей.

Opel Insignia

Insignia является очень распространенным авто в Украине, однако модель первого поколения с 2,0-литровым дизелем имеет плохую репутацию из-за невыносливых маслонасосов, которые могли выйти из строя в любой момент и вызвать клин двигателя.

К слову, рестайлинговый вариант, начиная с 2015 модельного года, можно смело покупать, ведь тогда эта проблема уже была устранена.

Mazda CX-7

Неликвидным считается вариант кроссовера с бензиновым турбомотором объемом 2,3 литра. На это есть несколько объективных причин: этот двигатель имеет проблему повышения расхода масла, высокий расход топлива - примерно 15 л/100 км в городском цикле и не очень ресурсная цепь ГРМ.

Ford Focus

Речь идет об американском варианте модели, который украинцы импортировали из США. Сейчас рынок этих автомобилей действительно перенасыщен. Быстро продаются только автомобили с пробегом до 150 тысяч километров. Если пробег больше, или автомобиль имел сильное повреждение еще в США, потенциальные клиенты выбирают среди десятков других предложений.

Также интересно: Какие автомобили соревнуются за титул "Авто года в Украине 2025"

Range Rover

Старые Range Rover сейчас можно найти по цене Renault Espace или Citroen C4 Picasso, из-за того, что у них проблемы надежностью, в частности с электричеством, и достаточно сложная подвеска, которая вызывает высокую стоимость обслуживания.

Nissan Leaf 1-го поколения

Leaf 1-го поколения – это замечательный электромобиль и недаром именно он стал первым массовым EV. Несмотря на это, по низу рынка эти машины продаются с деградированными батареями, которые способны обеспечить запас хода в районе 100 километров. Большинство людей не хотят покупать такие экземпляры, ведь в дальнейшем запас хода только уменьшится.

Renault Vel Satis

Хэтчбек бизнес-класса от Renault не получил популярности в Украине, не только из-за своего необычного вида, но и потому, что покупатели мало что знают об этом авто. На самом деле, для своего времени Vel Satis имел отличное оснащение и неплохую надежность.

Также интересно: В Украине изменят светофоры: зеленого цвета больше не будет

Сітгоёп C6

С этой моделью ситуация аналогичная – на нашем рынке они очень редкие, поэтому имеют высокую цену обслуживания. Владельцы этих уникальных седанов хвалят их за отличное оснащение и плавность хода, однако продаются эти автомобили ужасно.

Volvo XC90

Как отметил Юрий, вероятно именно с этой модели пошел стереотип, что Volvo дорогие в ремонте. XC90 первого поколения является комфортной и выносливой машиной, однако когда эти авто появились в Украине, люди мало что о них знали. Их надежность приводит к тому, что эти авто сейчас продают с пробегами 400-500 тысяч километров и именно это отпугивает покупателей.

Porsche Cayenne

Первое поколение Cayenne “прославилось” своими ненадежными двигателями, сложной подвеской, проблемной электрикой и известными историями с похищением фар. Из-за этого, некоторые экземпляры сейчас продаются с ценой меньше Nissan Qashqai или Renault Koleos.

Также на тему: Все ужасы владения старым Porsche Cayenne первого поколения

Fiat Multipla

Дизайн этого автомобиля стал “символом ужасности”. Как следствие – Fiat Multipla является худшим вариантом для продажи. 98% людей просто не воспринимают такую внешность и поэтому не хотят покупать это авто.