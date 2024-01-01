Які автомобілі погано продаються в Україні: перелік

Він зазначив, що неліквідними на нашому ринку вважають дизельні моделі Subaru, старий німецький преміум (Audi, BMW, Mercedes-Benz), яким вже понад 20 років, автомобілі Renault з автоматичними коробками передач, навіть попри те, що є моделі з надійними гідротрансформаторними коробками та автівки Nissan з варіаторами, хоча серед них також є витривалі агрегати.

Читайте також: Які автомобілі найлегше продати в Україні: рейтинг

Крім того, до цього списку також можна віднести автівки маловідомих брендів. Водночас редакція Auto24 обрала серед рейтингу блогера підбірку моделей, які можна зустріти на наших дорогах, проте вони з різних причин мають погану репутацію серед покупців.

Opel Insignia

Insignia є дуже поширеним авто в Україні, проте модель першого покоління з 2,0-літровим дизелем має погану репутацію через невитривалі маслонасоси, які могли вийти з ладу в будь-який момент й спричинити клин двигуна. До слова, рестайлінговий варіант, починаючи з 2015 модельного року, можна сміливо купувати, адже тоді цю проблему вже було усунуто.

Mazda CX-7

Неліквідним вважається варіант кросовера з бензиновим турбомотором об’ємом 2,3 літра. На це є декілька об’єктивних причин: цей двигун має проблему підвищення витрати оливи, високий розхід пального - приблизно 15 л/100 км в міському циклі й недуже ресурсний ланцюг ГРМ.

Ford Focus

Мова йде про американський варіант моделі, який українці імпортували з США. Наразі ринок цих автівок справді перенасичений. Швидко продаються лише автомобілі з пробігом до 150 тисяч кілометрів. Якщо пробіг більший, або автомобіль мав сильне пошкодження ще в США, потенційні клієнти обирають серед десятків інших пропозицій.

Також цікаво: Які автомобілі змагаються за титул "Авто року в Україні 2025"

Range Rover

Старі Range Rover зараз можна знайти за ціною Renault Espace чи Citroen C4 Picasso, через те, що в них проблеми надійністю, зокрема з електрикою, й досить складна підвіска, яка спричиняє високу вартість обслуговування.

Nissan Leaf 1-го покоління

Leaf 1-го покоління це чудовий електромобіль й недарма саме він став першим масовим EV. Попри це, по низу ринку ці автівки продаються з деградованими батареями, які здатні забезпечити запас ходу в районі 100 кілометрів. Більшість людей не хочуть купувати такі екземпляри, адже надалі запас ходу лише зменшиться.

Renault Vel Satis

Хетчбек бізнес-класу від Renault не здобув популярності в Україні не лише через свій незвичний вигляд, а й тому, що покупці мало що знають про це авто. Насправді ж, для свого часу Vel Satis мав чудове оснащення та непогану надійність.

Також цікаво: В Україні змінять світлофори: зеленого кольору більше не буде

Citroёn C6

З цією моделлю ситуація аналогічна – на нашому ринку вони дуже рідкісні, тому мають високу ціну обслуговування. Власники цих унікальних седанів хвалять їх за чудове оснащення та плавність ходу, проте продаються ці автомобілі жахливо.

Volvo XC90

Як зазначив Юрій, ймовірно саме з цієї моделі пішов стереотип, що Volvo дорогі в ремонті. XC90 першого покоління є комфортною та витривалою машиною, проте коли ці авто з’явились в Україні, люди мало що про них знали. Їхня надійність призводить до того, що ці авто наразі продають з пробігами 400-500 тисяч кілометрів й саме це відлякує покупців.

Porsche Cayenne

Перше покоління Cayenne “прославилось” своїми ненадійними двигунами, складною підвіскою, проблемною електрикою та відомими історіями з викраденням фар. Через це, деякі екземпляри наразі продаються з ціною меншою за Nissan Qashqai чи Renault Koleos.

Також на тему: Всі жахи володіння старим Porsche Cayenne першого покоління

Fiat Multipla

Дизайн цього автомобіля став “символом жахливості”. Як наслідок – Fiat Multipla є найгіршим варіантом для продажу. 98% людей просто не сприймають таку зовнішність й через це не хочуть купувати це авто.