Які автомобілі найлегше продати в Україні: рейтинг

Цей перелік був сформований на основі власного досвіду автора у сфері підбору вживаних авто, тому не всі можуть з ним погодитись. Однак, варто зазначити, що згадані автівки справді досить популярні, їх часто можна побачити на українських дорогах.

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10 місце – Kia Ceed

Найчастіше Ceed шукають з двигунами 1,6 або 1,4 літра зі звичайною автоматичною коробкою передач. Головним плюсом цього авто є доступність, простота та непогана надійність.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація

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9 місце – Hyundai i30

Близький брат Ceed популярний з тих же причин – люди цінують ці авто за їх практичність, привабливий дизайн та дешеве обслуговування. Однак, як показує практика, Hyundai i30 навіть має більший попит серед покупців.

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8 місце – Audi A6 (C6)

Audi A6 в кузові C6 має славу по-справжньому витривалого автомобіля. Однак, лише з 3,0-літровим дизельним двигуном, адже інші силові агрегати відомі меншою надійністю. Автомобілі з рідним пробігом до 300 тисяч км й у гарному технічному стані дуже швидко продаються, адже попит на них є завжди.

7 місце – Volkswagen Passat (B6)

Попри відверто погане лакофарбове покриття кузова і його подальші проблеми з корозією, Passat 6-го покоління залишається одним з найпопулярніших вживаних автомобілів, при чому їх купують як з бензиновими, так і з дизельними двигунами в кузовах універсал та седан.

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6 місце – Skoda Octavia (A5 FL)

З моделлю від Skoda ситуація аналогічна – вони мають проблемні кузови, проте покупців це аж ніяк не турбує. Головна цінність цих автомобілів – це їх витривалі 1,6-, 1,9- та 2,0-літрові дизельні двигуни.

5 місце – Honda Accord VIII

Цікаво, що проблеми з корозією у Honda Accord 8-го покоління, навпаки, відлякують покупців. Однак, “живі” зразки, особливо з бензиновими двигунами об’ємом 2,4 та 2,0 літра, або з 2,2-літровим дизелем з автоматичною коробкою передач, продаються дуже швидко.

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4 місце – Volvo V50

Нещодавно в Україні був справжній “бум” цих автівок: їх активно купували як на внутрішньому ринку, так і ввозили з-за кордону. Найпопулярніший варіант – 1,6-літровий дизель на “механіці”, через економічність та надійність такої комбінації двигуна та трансмісії.

3 місце – Peugeot 308

Peugeot 308 з 2016 модельного року оснащувались автоматичними коробками Aisin. Автомобілі з 1,6-літровими дизельними двигунами, що оснащені цією АКПП, дуже цінуються серед покупців. Водночас автівки з роботизованою КПП продаються гірше.

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2 місце – Skoda Superb

Почесне друге місце в рейтингу найпопулярніших вживаних автівок серед українців посідає Superb з 2,0-літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою DSG. Авто має незначні проблеми з ЛФП, проте цінується за гарні комплектації та комфорт.

1 місце – Renault Megane III

Лідером на українському ринку є Renault Megane 3-го покоління з 1,5-літровим дизелем K9K. Найвдалішими варіантами вважаються автомобілі в кузові універсал з 6-ступеневою “механікою” та паливною системою від Siemens. Водночас з екземпляри з “роботами” мають гіршу репутацію та нижчу популярність серед покупців.

Українці обирають Renault Megane III через його витривалість, практичність, економічність, непоганий комфорт під час їзди та чудові кузови, що у більшості випадків взагалі не мають проблем з корозією.

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