Де в Україні продаються більш "свіжі" вживані авто

В Україні є чимало вебсайтів з оголошеннями про продаж автомобілів. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували наявну там пропозицію, й визначили середній вік пропонованих авто для кожної окремої області (крім тимчасово окупованих територій).

Така інформація корисна потенційним покупцям, адже тепер вони знатимуть, де більший вибір «свіжіших» автомобілів. Також відомо, в якому з регіонів є відкладений попит на автомобілі меншого віку через їх надмірну пропозицію.

До речі імпорт вживаних авто значно зменшився

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch - у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

Середній вік авто в оголошеннях за областями. Графік ІДА

Зверху діаграми — Донецька (22,9 року), Херсонська (21,7 р.) та Луганська (21,2 р.) області. Що, зрештою, очевидно — ці території частково окуповані, й економічна активність там вкрай низька для того, щоб авторинок міг розвиватися. Місцеві власники переважно продають старіші автомобілі, середній вік яких виявився понад 20 років.

У нижній частині діаграми розташовані області, де «найсвіжіші» авто, якщо такий термін коректно застосовувати для машин з середнім віком 14-16 років. Проте у порівнянні до показників «20+» це все ж значно краще. Пропозиції про продаж легковиків меншого віку сконцентровані у Львівській (13,9 р.), Київській (14,1 р.), Тернопільській та Волинській (15,7 р.), а також у Рівненській (16,1 р.), Закарпатській (16,2 р.) та Івано-Франківській (16,9 р.) областях.

Крім Київської, усі згадані області розташовані неподалік західного кордону, тому у них склалися сприятливі умови для імпортерів різного масштабу — від приватних «гонщиків», які продають кілька авто у місяць, до досить великих хабів, котрі щомісяця постачають від ста автомобілів з пробігом до України.

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Щодо Київської області — тут середній вік менший через найвищу активність покупців нових авто (які згодом «підживлюють» вторинний ринок), яка спостерігається у столиці.