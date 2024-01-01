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Імпорт вживаних автомобілів значно зменшився

Вживаних легковиків стали завозити в Україну значно менше і жовтень став анти рекордним місяцем у цьому сенсі.
Імпорт вживаних авто скоротився - Auto24

Volkswagen Golf

Євген Гудущан
logo7 листопада, 11:11
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Впродовж жовтня український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

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У порівнянні з 2023 роком жовтневі реєстрації таких авто впали на 23%. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 4%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 46%. Далі йдуть: дизельні – 26%, електромобілі – 20%, гібриди та авто з ГБО – по 4%. Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить 9,5 року.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  1. Volkswagen Golf - 1028 од.;
  2. Renault Megane - 786 од.;
  3. Skoda Octavia - 634 од.;
  4. Volkswagen Passat - 454 од.;
  5. Nissan Leaf - 447 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 431 од.;
  7. Audi Q5 - 374 од.;
  8. Audi A4 - 323 од.;
  9. Volkswagen Touran - 305 од.;
  10. Tesla Model Y - 299 од.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 192,3 тис. уживаних легковиків, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

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