Импорт подержанных автомобилей значительно уменьшился

Фольксваген Гольф
В течение октября украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.
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По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации таких авто упали на 23%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 4%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. Далее следуют: дизельные – 26%, электромобили – 20%, гибриды и авто с ГБО – по 4%. Средний возраст подержанных машин, что в октябре перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 1028 ед.;
- Renault Megane - 786 ед.;
- Skoda Octavia - 634 ед.;
- Volkswagen Passat - 454 ед.;
- Nissan Leaf - 447 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 431 ед.;
- Audi Q5 - 374 ед.;
- Audi A4 - 323 ед.;
- Volkswagen Touran - 305 ед.;
- Tesla Model Y - 299 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 192,3 тыс. подержанных легковушек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 г.