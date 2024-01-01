Импорт подержанных автомобилей значительно уменьшился

В течение октября украинский автопарк пополнили 16,3 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы, сообщает Укравтопром. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом.

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По сравнению с 2023 годом октябрьские регистрации таких авто упали на 23%. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 4%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%. Далее следуют: дизельные – 26%, электромобили – 20%, гибриды и авто с ГБО – по 4%. Средний возраст подержанных машин, что в октябре перешли на украинские номера, составляет 9,5 года.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 1028 ед.; Renault Megane - 786 ед.; Skoda Octavia - 634 ед.; Volkswagen Passat - 454 ед.; Nissan Leaf - 447 ед.; Volkswagen Tiguan - 431 ед.; Audi Q5 - 374 ед.; Audi A4 - 323 ед.; Volkswagen Touran - 305 ед.; Tesla Model Y - 299 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 192,3 тыс. подержанных легковушек, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 г.