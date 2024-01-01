10 самых распространенных афер, которые используют продавцы подержанных автомобилей

Поиск и покупка подержанного автомобиля должна быть увлекательным процессом, но мошенники легко могут сделать его гораздо более печальным. Поскольку аферы на рынке подержанных автомобилей достаточно распространены, эксперты carVertical - компании по аналитике автомобильных данных - делятся советами по определению типичных схем мошенничества и защиты от потери денег.

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Предоплата

Мошенники размещают автомобильные объявления, которые имеют вид выгодного предложения. Затем они говорят потенциальному покупателю, что автомобиль находится далеко, предлагая перевести деньги до показа транспортного средства.

Часто они имитируют наличие других заинтересованных покупателей, чтобы создать ощущение срочности. После перевода денег они обналичивают их и удаляют объявление, исчезая из поля зрения.

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Фальшивые сайты

Мошенники создают фальшивые сайты автодилеров, где размещают заманчивые предложения. Эти сайты часто похожи на известные дилерские сети или бренды и используют почти идентичные ссылки. Как только клиенты найдут эти предложения и свяжутся с так называемым продавцом, их часто сразу просят внести предоплату - и потерять свои деньги.

Покупателям всегда следует обращать пристальное внимание на любой сайт, где они отдают деньги: если сделка выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть.

Сокрытие истории

Иногда продавцы избегают упоминания о зарубежной истории авто. Даже если автомобиль ввезен 5 или 8 лет назад, это все еще ценная информация, что может быть важной для принятия решений. Ведь при пересечении границы возможны манипуляции с пробегом и сокрытие некоторых повреждений.

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Facebook Marketplace

Выставление фальшивых запчастей на продажу – очень популярное явление на Facebook Marketplace. Довольно часто кто-то размещает комплект колес или редкий обвес для популярного автомобиля, чтобы создать иллюзию выгодной сделки. Они просят покупателя перевести деньги, а потом исчезают.

К сожалению, у Facebook Marketplace слабый контроль, у него отсутствует служба поддержки. Покупатели должны быть осторожными и передавать деньги только после личного осмотра товара.

Махинации с одометром

Скручивание пробега практикуют мошенники, которые хотят искусственно повысить стоимость машин на продажу. На старых автомобилях это делается механически, а на новых - через подключение диагностических устройств. Махинации с одометром создают впечатление, что автомобиль фактически проехал меньшее расстояние. Водитель рискует приобрести автомобиль с механическими проблемами и изношенными агрегатами.

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Скрытые повреждения

Обычно транспортные средства получают повреждения довольно часто, через несколько лет. Однако иногда продавцы не предоставляют подробностей об истории повреждений, а единственный способ узнать об этом – проверка истории. Покупка подержанного авто с серьезными повреждениями в прошлом может в итоге обойтись покупателю в немалую сумму на ремонт. Не говоря уже о том, что транспортное средство может иметь структурные повреждения, угрожающие его безопасности.

Фальшивый отчет об истории транспортного средства

Некоторые мошенники подделывают отчеты об истории транспортных средств, чтобы доказать покупателям, будто авто на продажу не имеет недостатков. Если отчеты об истории напечатаны, а не сгенерированы на месте, некоторые важные события могут быть удалены. Поэтому покупатели должны самостоятельно генерировать отчет об истории, чтобы не стать жертвой аферы.

Автомобили из проката и такси

Обычно следует избегать авто из компаний каршеринга и службы такси, ведь они, вероятнее всего, изношены и стали "денежной ямой". Однако продавцы не всегда информируют покупателей о таком использовании транспортных средств.

Подержанные прокатные или каршеринговые авто имели гораздо больше холодных запусков - двигатель и некоторые другие компоненты могут быть изношены и не настолько надежны, как следует. Более того, такси часто имеют больший пробег и их можно определить по изношенным салоном - особенно на задних сиденьях. Поскольку большинство такси ездят по городу, покупателям рекомендуется осматривать такие машины с особым вниманием к состоянию тормозной системы и компонентов подвески.

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Угнанные автомобили

Почти все угнанные транспортные средства попадают на черный рынок запчастей, но иногда они могут оказаться в объявлениях о продаже или в социальных сетях. Приобретение угнанного транспортного средства приведет к потере дней, если не недель, в попытках вернуть деньги. Проверка истории покажет, был ли автомобиль в розыске как угнанный.

Подозрительные платежные схемы

Мошенники могут заявить, что не принимают банковские переводы, а предоставляют линк на собственную платежную систему. Это мгновенный сигнал тревоги, ведь аферисты могут создать фальшивые удостоверения личности и получить деньги, так и не показав настоящий автомобиль.