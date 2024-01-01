Какие автомобили остаются у владельцев более чем на 15 лет

Как сообщает Carscoops, эксперты iSeeCars проанализировали данные о 929 000 автомобилей, изготовленных с 1981 по 2009 модельные годы и проданных в период с января по сентябрь 2024 года. Определив, какие автомобили, скорее всего, хранились у их предыдущих владельцев, исследователи составили картину самых любимых автомобилей и марок.

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По их данным, наиболее популярным автомобильным производителем среди американцев. Статистика iSeeCars разделена по следующим категориям: самые любимые бренд, модель, кроссовер и пикап. Перечень 15-летних авто, хранящихся у своих первоначальных владельцев насчитывает 7 моделей японского автопроизводителя (8 если учитывать также Lexus IS).

Они занимают первые пять мест, а лидером является Highlander Hybrid. 7% владельцев сохраняют их по сей день. Camry Hybrid занял второе место, за ним следуют негибридные Highlander, Tacoma и Prius. В то же время пикап Tacoma является самым популярным грузовиком среди американских водителей с 6,4%, тогда как Tundra занимает следующую строчку с 5,5%.

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Переходя к таблице брендов, неудивительно, учитывая то, что мы узнали об отдельных категориях, увидеть Toyota с 5,6 процента на вершине. Компания опередила Honda с показателем в 5,3%, Lexus, занимающий третье место (4,4 процента), Mazda (4,3 процента), Hyundai с 4,2% (единственный корейский бренд) и Subaru (4,1 процента).