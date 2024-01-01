Які автомобілі залишаються у власників понад 15 років

Як повідомляє Carscoops, експерти iSeeCars проаналізували дані про 929 000 автомобілів, виготовлених з 1981 по 2009 модельні роки та проданих у період з січня по вересень 2024 року. Визначивши, які автомобілі, швидше за все, зберігалися у їхніх попередніх власників, дослідники склали картину найулюбленіших автомобілів і марок.

Читайте також: Які авто з США обирають українці: статистика

За їх даними, найбільш популярним автомобільним виробником серед американців. Статистика iSeeCars поділена за такими категоріями: найулюбленіші бренд, модель, кросовер й пікап. Перелік 15-річних авто, що зберігаються у своїх початкових власників налічує 7 моделей японського автовиробника (8 якщо враховувати також Lexus IS).

Вони займають перші п’ять місць, а лідером є Highlander Hybrid. 7% власників зберігають їх донині. Camry Hybrid зайняв друге місце, за ним йдуть негібридні Highlander, Tacoma та Prius. Водночас пікап Tacoma є найпопулярнішою вантажівкою серед американських водіїв з 6,4%, тоді як Tundra посідає наступну сходинку з 5,5%.

Також цікаво: Названо найдорожчі авто у світі

Переходячи до таблиці брендів, не дивно, враховуючи те, що ми дізналися про окремі категорії, побачити Toyota з 5,6 відсотка на вершині. Компанія випередила Honda з показником в 5,3%, Lexus, що займає третє місце (4,4 відсотка), Mazda (4,3 відсотка), Hyundai з 4,2% (єдиний корейський бренд) і Subaru (4,1 відсотка).