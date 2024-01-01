Які авто з США обирають українці: статистика

За 9 місяців 2024р. в Україні було зареєстровано майже 33,5 тис. вживаних легковиків із США. Загалом, 19% вживаних легковиків, що в цьому році перейшли на українські номери були зі штатів, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з аналогічним періодом 2023 р. попит на «американців» з пробігом збільшився на 79%. Найбільша частка з цієї кількості (45%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 35%. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Дизельним - 6%.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 3613 од.;

Tesla Model Y - 3035 од.;

Ford Escape - 2236 од.;

Jeep Cherokee - 2014 од.;

Volkswagen Passat - 1921 од.

Середній вік «американців» з пробігом становив 5,9 року.