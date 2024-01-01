Какие авто из США выбирают украинцы: статистика

За 9 месяцев 2024г. в Украине было зарегистрировано почти 33,5 тыс. подержанных легковушек из США. В целом, 19% подержанных легковушек, что в этом году перешли на украинские номера были из штатов, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. спрос на "американцев" с пробегом увеличился на 79%. Наибольшая доля из этого количества (45%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 35%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Дизельным - 6%.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model 3 - 3613 ед.;

Tesla Model Y - 3035 ед.;

Ford Escape - 2236 ед.;

Jeep Cherokee - 2014 ед.;

Volkswagen Passat - 1921 ед.

Средний возраст "американцев" с пробегом составил 5,9 лет.