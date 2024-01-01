10 найпоширеніших афер, якими користуються продавці вживаних авто

Пошук і купівля вживаного авто має бути захопливим процесом, але шахраї легко можуть зробити його набагато більш сумним. Оскільки афери на ринку вживаних автомобілів досить поширені, експерти carVertical — компанії з аналітики автомобільних даних — діляться порадами з визначення типових схем шахрайства та захисту від втрати грошей.

Також цікаво які автомобілі залишаються у власників понад 15 років

Передоплата

Шахраї розміщують автомобільні оголошення, які мають вигляд вигідної пропозиції. Потім вони кажуть потенційному покупцеві, що автомобіль знаходиться далеко, пропонуючи переказати гроші до показу транспортного засобу.

Часто вони імітують наявність інших зацікавлених покупців, щоб створити відчуття терміновості. Після переказу грошей вони переводять їх у готівку та видаляють оголошення, зникаючи з поля зору.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація

Фальшиві сайти

Шахраї створюють фальшиві сайти автодилерів, де розміщують привабливі пропозиції. Ці сайти часто схожі на відомі дилерські мережі чи бренди та використовують майже ідентичні посилання. Щойно клієнти знайдуть ці пропозиції та зв'яжуться з так званим продавцем, їх часто одразу просять внести передоплату — і втратити свої гроші.

Покупцям завжди слід звертати пильну увагу на будь-який сайт, де вони віддають гроші: якщо угода виглядає надто добре, щоб бути правдою, ймовірно, так і є.

Приховування історії

Іноді продавці уникають згадки про закордонну історію авто. Навіть якщо автомобіль ввезений 5 чи 8 років тому, це все ще цінна інформація, що може бути важливою для прийняття рішень. Адже під час перетину кордону, можливі маніпуляції з пробігом та приховування деяких пошкоджень.

До речі протоколи техогляду можна перевірити онлайн

Facebook Marketplace

Виставлення фальшивих запчастин на продаж – дуже популярне явище на Facebook Marketplace — досить часто хтось розміщує комплект коліс або рідкісне обважування для популярного авто, щоб створити ілюзію вигідної угоди. Вони просять покупця переказати гроші, а потім зникають.

На жаль, Facebook Marketplace має слабкий контроль, у нього відсутня служба підтримки. Покупці мають бути обережними та передавати гроші лише після особистого огляду товару.

Махінації з одометром

Скручування практикують шахраї, які хочуть штучно підвищити вартість авто на продаж. На старих автомобілях це робиться механічно, а на нових — через під'єднання діагностичних пристроїв. Махінації з одометром створюють враження, що авто фактично проїхало меншу відстань. Водій ризикує придбати автомобіль з механічними проблемами та зношеними агрегатами.

Також цікаво у яких країнах продають найбільше автомобілів зі скрученим пробігом

Приховані пошкодження

Зазвичай транспортні засоби зазнають пошкоджень досить часто, через кілька років. Однак іноді продавці не надають подробиць про історію пошкоджень, а єдиний спосіб дізнатися про це — перевірка історії. Купівля вживаного авто з серйозними пошкодженнями в минулому може зрештою обійтися покупцеві в чималу суму на ремонт. Не кажучи вже про те, що транспортний засіб може мати структурні пошкодження, що загрожують його безпеці.

Фальшивий звіт про історію транспортного засобу

Деякі шахраї підробляють звіти про історію транспортних засобів, щоб довести покупцям, начебто авто на продаж не має недоліків. Якщо звіти про історію надруковані, а не згенеровані на місці, деякі важливі події можуть бути видалені. Тож покупці мають самостійно генерувати звіт про історію, щоб не стати жертвою афери.

Автомобілі з прокату та таксі

Зазвичай слід уникати авто з компаній каршерингу та служби таксі, адже вони, найімовірніше, зношені та стали «грошовою ямою». Проте продавці не завжди інформують покупців про таке використання транспортних засобів.

Вживані прокатні чи каршерінгові авто мали набагато більше холодних запусків — двигун та деякі інші компоненти можуть бути зношені та не настільки надійні, як слід. Ба більше, таксі часто мають більший пробіг і їх можна визначити за зношеним салоном — особливо на задніх сидіннях. Оскільки більшість таксі їздять містом, покупцям рекомендується оглядати такі авто з особливою увагою до стану гальмівної системи та компонентів підвіски.

Також цікаво який автомобіль краще для таксі

Викрадені авто

Майже всі викрадені транспортні засоби потрапляють на чорний ринок запчастин, але іноді вони можуть опинитися в оголошеннях з продажу чи в соціальних мережах. Придбання викраденого транспортного засобу призведе до втрати днів, якщо не тижнів, на спроби повернути гроші. Перевірка історії покаже, чи був автомобіль у розшуку як викрадений.

Підозрілі платіжні схеми

Шахраї можуть заявити, що не приймають банківські перекази, а надають лінк на власну платіжну систему. Це миттєвий сигнал тривоги, адже аферисти можуть створити фальшиві посвідчення особи та отримати гроші, так і не показавши справжній автомобіль.