Вже працює онлайн-сервіс для перевірки протоколу обов’язкового технічного контролю комерційних транспортних засобів.

Головний сервісний центр МВС працює над впровадженням нових рішень для підвищення прозорості та доступності інформації. Відтак, запроваджено онлайн-сервіс з перевірки протоколу обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, які здійснюють вантажні, комерційні та громадські перевезення.

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На даному етапі мова йде про автобуси, маршрутки, служби таксі, вантажівки тощо.

Цей сервіс дозволить здійснювати перевірку наявності та дійсності протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу за такими критеріями:

номерний знак транспортного засобу;

номер протоколу ОТК;

VIN код.

Онлайн-сервіс розміщений на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС у вкладці «Перевірка документів Documents cheking» – «Перевірка протоколу ОТК».

Протоколи обов’язкового технічного контролю, видані після 9 лютого 2024 року, можна перевірити за допомогою сканування QR-коду, розміщеного на протоколі ОТК.