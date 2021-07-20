У МВС готуються запровадити відеофіксацію процесу проходження техогляду. Це можна вважати одним з кроків до повернення обов’язкового техогляду для легкових авто.

Незважаючи на те, що через технічні несправності в Україні відбувається менше 1% ДТП, чиновники жадають повернення корупційного техогляду, який був відмінений більше 8 років тому. На сайті МВС вже оприлюднили проект постанови «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 і від 31 травня 2012 року № 512»

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На думку співробітників МВС, - «Прийняття проекту постанови забезпечить спрощення механізму взаємодії суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів з державними органами у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, оптимізацію процедури ведення загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю».

«Крім того, проект постанови забезпечить підвищення рівня об’єктивності і прозорості під час проходження обов’язкового технічного контролю транспортних засобів шляхом запровадження відеофіксації процесу перевірки технічного стану транспортного засобу», - вважають у МВС.