В МВД готовятся ввести видеофиксацию прохождения техосмотра. Это можно считать одним из шагов к возвращению обязательного техосмотра для легковых авто.

Несмотря на то, что из-за технических неисправностей в Украине происходит менее 1% ДТП, чиновники жаждут возвращения коррупционного техосмотра, который был отменен более 8 лет назад. На сайте МВД уже обнародовали проект постановления "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 30 января 2012 года № 137 и от 31 мая 2012 года № 512»

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По мнению сотрудников МВД, – “Принятие проекта постановления обеспечит упрощение механизма взаимодействия субъектов проведения обязательного технического контроля транспортных средств с государственными органами в сфере обязательного технического контроля транспортных средств, оптимизацию процедуры ведения общегосударственной базы данных о результатах обязательного технического контроля”.

“Кроме того, проект постановления обеспечит повышение уровня объективности и прозрачности во время прохождения обязательного технического контроля транспортных средств путем введения видеофиксации процесса проверки технического состояния транспортного средства”, – считают в МВД.