Уже работает онлайн-сервис для проверки протокола обязательного технического контроля коммерческих транспортных средств.
Главный сервисный центр МВД работает над внедрением новых решений для повышения прозрачности и доступности информации. Поэтому, введен онлайн-сервис по проверке протокола обязательного технического контроля транспортных средств, осуществляющих грузовые, коммерческие и общественные перевозки.
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На данном этапе речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках и тому подобное.
Этот сервис позволит осуществлять проверку наличия и действительности протокола проверки технического состояния транспортного средства по следующим критериям:
- номерной знак транспортного средства;
- номер протокола ОТК;
- VIN код.
Онлайн-сервис размещен на официальном сайте Главного сервисного центра МВД во вкладке "Проверка документов Documents cheking" – "Проверка протокола ОТК".
Протоколы обязательного технического контроля выданные после 9 февраля 2024 можно проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на протоколе ОТК.