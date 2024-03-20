Уже работает онлайн-сервис для проверки протокола обязательного технического контроля коммерческих транспортных средств.

Главный сервисный центр МВД работает над внедрением новых решений для повышения прозрачности и доступности информации. Поэтому, введен онлайн-сервис по проверке протокола обязательного технического контроля транспортных средств, осуществляющих грузовые, коммерческие и общественные перевозки.

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На данном этапе речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках и тому подобное.

Этот сервис позволит осуществлять проверку наличия и действительности протокола проверки технического состояния транспортного средства по следующим критериям:

номерной знак транспортного средства;

номер протокола ОТК;

VIN код.

Онлайн-сервис размещен на официальном сайте Главного сервисного центра МВД во вкладке "Проверка документов Documents cheking" – "Проверка протокола ОТК".

Протоколы обязательного технического контроля выданные после 9 февраля 2024 можно проверить с помощью сканирования QR-кода, размещенного на протоколе ОТК.