Где в Украине продаются более "свежие" подержанные автомобили

В Украине есть немало веб-сайтов с объявлениями о продаже автомобилей. Эксперты Института исследований авторынка проанализировали имеющееся там предложение, и определили средний возраст предлагаемых авто для каждой отдельной области (кроме временно оккупированных территорий).

Такая информация полезна потенциальным покупателям, ведь теперь они будут знать, где больший выбор "свежих" автомобилей. Также известно, в каком из регионов есть отложенный спрос на автомобили меньшего возраста из-за их избыточного предложения.

Кстати импорт подержанных авто значительно уменьшился

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Средний возраст авто в объявлениях по областям. График ИДА

Сверху диаграммы – Донецкая (22,9 года), Херсонская (21,7 г.) и Луганская (21,2 г.) области. Что, в конце концов, очевидно - эти территории частично оккупированы, и экономическая активность там крайне низкая для того, чтобы авторынок мог развиваться. Местные владельцы преимущественно продают более старые автомобили, средний возраст которых оказался более 20 лет.

В нижней части диаграммы расположены области, где "свежие" авто, если такой термин корректно применять для машин со средним возрастом 14-16 лет. Однако по сравнению с показателями "20+" это все же значительно лучше. Предложения о продаже легковушек меньшего возраста сконцентрированы во Львовской (13,9 г.), Киевской (14,1 г.), Тернопольской и Волынской (15,7 г.), а также в Ровенской (16,1 г.), Закарпатской (16,2 г.) и Ивано-Франковской (16,9 г.) областях.

Кроме Киевской, все упомянутые области расположены недалеко от западной границы, поэтому в них сложились благоприятные условия для импортеров разного масштаба - от частных "гонщиков", которые продают несколько авто в месяц, до достаточно крупных хабов, которые ежемесячно поставляют от ста автомобилей с пробегом в Украину.

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По Киевской области – средний возраст меньше из-за высокой активности покупателей новых авто (которые впоследствии "подпитывают" вторичный рынок).