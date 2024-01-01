Какие автомобили легче всего продать в Украине: рейтинг

Этот перечень был сформирован на основе собственного опыта автора в сфере подбора подержанных авто, поэтому не все могут с ним согласиться. Однако, стоит отметить, что упомянутые машины действительно являются достаточно популярными и их часто можно увидеть на украинских дорогах.

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10 место – Kia Ceed

Чаще всего Ceed ищут с двигателями 1,6 или 1,4 литра с обычной автоматической коробкой передач. Главным плюсом этого авто является доступность, простота и неплохая надежность.

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9 место – Hyundai i30

Ближний брат Ceed является популярным по тем же причинам – люди ценят эти авто за их практичность, привлекательный дизайн и дешевое обслуживание. Однако, как показывает практика, Hyundai i30 даже пользуется большим спросом среди покупателей.

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8 место – Audi A6 (C6)

Audi A6 в кузове C6 имеет славу по настоящему выносливого автомобиля. Однако, этот статус действует исключительно с 3,0-литровым дизельным двигателем, ведь другие силовые агрегаты известны меньшей надежностью. Автомобили с родным пробегом до 300 тысяч км и в хорошем техническом состоянии очень быстро продаются, ведь спрос на них есть всегда.

7 место – Volkswagen Passat (B6)

Несмотря на откровенно плохое лакокрасочное покрытие кузова и его дальнейшие проблемы с коррозией, Passat 6-го поколения остается одним из самых популярных подержанных автомобилей, причем их покупают как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями в кузовах универсал и седан.

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6 место – Skoda Octavia (A5 FL)

С моделью от Skoda ситуация аналогичная – они имеют проблемные кузова, однако покупателей это отнюдь не беспокоит. Главная ценность этих автомобилей – это их выносливые 1,6-, 1,9- и 2,0-литровые дизельные двигатели.

5 место – Honda Accord VIII

Интересно, что проблемы с коррозией у Honda Accord 8-го поколения наоборот отпугивают покупателей. Однако, “живые” образцы, особенно с бензиновыми двигателями объемом 2,4 и 2,0 литра, или с 2,2-литровым дизелем с автоматической коробкой передач, продаются очень быстро.

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4 место – Volvo V50

Недавно в Украине был настоящий “бум” этих автомобилей: их активно покупали как на внутреннем рынке, так и ввозили из-за рубежа. Самый популярный вариант – 1,6-литровый дизель на “механике”, из-за экономичности и надежности такой комбинации двигателя и трансмиссии.

3 место – Peugeot 308

Peugeot 308 с 2016 модельного года оснащались автоматическими коробками Aisin. Автомобили с 1,6-литровыми дизельными двигателями, оснащенные этой АКПП очень ценятся среди покупателей. В то же время машины с роботизированной КПП продаются хуже.

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2 место – Skoda Superb

Почетное второе место в рейтинге самых популярных подержанных автомобилей среди украинцев занимает Superb с 2,0-литровым дизельным двигателем с автоматической коробкой DSG. Авто имеет незначительные проблемы с ЛКП, однако ценится за хорошие комплектации и комфорт.

1 место – Renault Megane III

Лидером на украинском рынке является Renault Megane 3-го поколения с 1,5-литровым дизелем K9K. Самыми удачными вариантами считаются автомобили в кузове универсал с 6-ступенчатой “механикой” и топливной системой от Siemens. В то же время экземпляры с “роботами” имеют худшую репутацию и более низкую популярность среди покупателей.

Украинцы выбирают Renault Megane III из-за его выносливости, практичность, экономичность, неплохой комфорт во время езды и замечательные кузова, что в большинстве случаев вообще не имеют проблем с коррозией.

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