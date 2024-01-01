Какими автомобилями больше всего довольны покупатели в США: рейтинг

Поэтому Porsche второй год подряд занимает самое высокое место среди брендов премиум-класса, а у MINI самое высокое место среди брендов массового рынка. Об этом говорится на странице JD Power.

Согласно исследованию JD Power, в этом году общая удовлетворенность покупателей опытом покупки автомобиля составляет 801 балл по 1000-балльной шкале. Год назад этот показатель держался на уровне 793 балла.

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"В 2023 году улучшение ассортимента новых автомобилей и ценообразования повысили уровень удовлетворенности клиентов по сравнению с минимумами 2022 года. И это снова стало очевидным в этом году. Покупатели видят широкий ассортимент транспортных средств на выбор, цены становятся более конкурентоспособными на рынке. Но нынешнее исследование показывает, что остается еще много возможностей для оптимизации пути к покупке", – сказал вице-президент по розничной торговле автомобилями JD Power Стюарт Стропп.

Покупатели BEV все еще менее довольны, чем покупатели ICE: хотя разрыв между покупателями автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ICE) и электромобилей на аккумуляторных батареях (BEV) становится меньше, покупатели BEV все еще заметно менее довольны.

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Индекс удовлетворенности среди покупателей автомобилей ICE массового рынка составляет 857, но падает до 822 среди покупателей BEV массового рынка – и подобная картина существует среди покупателей автомобилей премиум-класса.

Кроме того, как массовый рынок, так и премиум-покупатели BEV продолжают быть менее удовлетворены знаниями и опытом дилерского персонала. Покупатели Tesla, в частности, имеют заметно более низкую удовлетворенность эффективностью объяснения характеристик автомобиля.

Второй год подряд Porsche занимает самое высокое место в рейтинге удовлетворенности продажами среди брендов премиум-класса с результатом 851. Infiniti (840) занимает второе место, а Jaguar (838) занимает третье место.

Инфографика: Авто24 по данным JD Power

MINI занимает самый высокий уровень удовлетворенности продажами среди брендов массового рынка с результатом 829. Buick (827) занимает второе место, а Subaru (825) занимает третье место.

Ниже приведены бренды с самым высоким рейтингом в каждом сегменте:

Автомобиль премиум-класса: Porsche (второй год подряд).

SUV премиум-класса: Porsche (второй год подряд).

Автомобиль массового рынка: Nissan.

Массовый внедорожник/минивэн: Buick.

Грузовик массового рынка: GMC (второй год подряд).

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Исследование индекса удовлетворенности продажами в США (SSI), длящееся уже 39 лет, измеряет удовлетворенность опытом продаж среди покупателей новых автомобилей и тех, кто отказывается от них (тех, кто делает покупки в дилерском центре и покупает в другом месте).

Удовлетворенность покупателя базируется на шести факторах (в порядке важности):

процесс доставки;

дилерский персонал;

обработка сделки;

оформление документов;

дилерское заведение;

веб-сайт дилера.

Удовлетворенность тех, кто отказывается, зависит от пяти факторов: продавец; цена; объект; разнообразие инвентаря; переговоры.

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Исследование индекса удовлетворенности продажами (SSI) в США за 2024 год базируется на ответах 34 596 покупателей, которые приобрели или взяли в аренду свой новый автомобиль с марта по май 2024 года. Исследование является комплексным анализом опыта покупки нового автомобиля и измеряет удовлетворенность клиентов продажей.

Исследование также измеряет удовлетворенность брендами и дилерскими центрами. Исследование проводилось с июля по сентябрь 2024 года.