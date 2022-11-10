Согласно исследованиям американской компании JD. Power, главная причина – недостаток у дилеров новых автомобилей.

В США проблема нехватки новых автомобилей очень существенна. Это называют основной причиной снижения удовлетворенности клиентов от покупки автомобиля впервые за 10 лет.

Общая удовлетворенность продажами упала до 786 (по 1000-балльной шкале) с 789 в 2021 году.

Также интересно названы современные электромобили, которыми владельцы довольны больше всего

Когда в 2021 году цены на новые автомобили выросли, на удовлетворенность клиентов это не сильно повлияло. В этом году запасы новых транспортных средств еще больше сократились, что позволило дилерам зарабатывать больше рекомендованной розничной цены производителя (MSRP). Это вызвал недовольство покупателей.

Еще одним ключевым выводом исследования является то, что покупатели электромобилей (EV) продолжают получать меньший опыт продаж, чем покупатели традиционных бензиновых транспортных средств. К примеру, удовлетворенность среди владельцев массовых аккумуляторных электромобилей (BEV) на 56 пунктов ниже, чем среди владельцев транспортных средств с ДВС (791 против 847 соответственно). Удовлетворенность среди владельцев BEV премиум-класса на 33 балла ниже, чем среди владельцев автомобилей на бензине (831 против 864 соответственно).

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Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделок и появления некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf.

Основные результаты исследования 2022 года:

Посещение дилерских центров уменьшается, поскольку покупатели становятся более довольны цифровой розничной торговлей: из-за отсутствия ассортимента посещение дилерских центров становится менее важным, поскольку, кажется, покупателям становится все удобнее совершать онлайн-покупки. В этом году 85% покупателей заявили, что посетили дилерский центр во время процесса покупки по сравнению с 88% в 2021 году.

В то же время, количество онлайн-продаж увеличилось. К примеру, 18% покупателей, посетивших веб-сайт своего бренда или дилера, говорят, что оформили документы онлайн, по сравнению с 13% год назад.