Експертна організація J.D. Power оприлюднила черговий щорічний рейтинг задоволеності клієнтів, у якому кращі місця дістались машинам Kia та Tesla.

У рейтингу J.D. Power, складеному за результатами опитувань, щодо задоволеності власників електромобілів своїми авто, електричний кросовер Kia Niro EV здобув перемогу в категорії масових автомобілів, а Tesla Model 3 – для ринку преміум-класу.

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Kia Niro EV зайняв найвище місце з оцінкою 744 з 1000 у рейтингу задоволеності клієнтів. На другому місці опинився Ford Mustang Mach-E з результатом 741 бал. Сегмент “преміум” забрала Tesla: перше місце посіла Model 3 із 777 балами, а на другому опинився кросовер Model Y, який набрав 770 балів.

Рейтинг J.D. Power складений на основі опитування власників електромобілів, яким пропонується оцінити свої машини за різними категоріями, включаючи: відповідність паспортного та реального запасу ходу, наявність громадських зарядних станцій, запас ходу в цілому, вартість володіння та задоволення від водіння, зручність заряджання в домашніх умовах, оформлення інтер’єру та екстер’єру, особливості безпеки та технології, досвід обслуговування, якість і надійність автомобіля.

Далі підбивається результат за сумою набраних балів. Максимальне значення – 1000 балів, а середній рівень задоволеності власників нових електромобілів становить 754. Це число збільшується до 766 для власників, які володіли електромобілем до поточного.

За інформацією J.D. Power, наразі три основні проблемні області для нових електромобілів – це інформаційно-розважальна система, проблеми з якістю екстер’єру та скрипи, брязкіт та інші сторонні звуки в салоні.

Фото: кількість найвищих нагород J.D. Power, які автомобільні бренди отримали протягом 2021 року / J.D. Power