Українці зазвичай купують вживані електромобілі і відносно швидко намагаються від них позбавитись. Але є невелика категорія громадян яка може дозволити собі покупку нового електромобіля.

Усі ми користуємось мобільними гаджетами і знаємо, що батареї не часто живуть довше 7-8 років і сильно втрачають ємність з часом. Це одна з вагомих причин, чому вживані електромобілі коштують значно дешевше нових.

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Попри те, що на українському ринку електромобілів (BEV) домінують вживані машини, ввезені з-за кордону, вже не перший рік відмічається поступове збільшення частки нових електромобілів.

Минулого року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 8872 автомобілів на альтернативних джерелах живлення. Частка нових автомобілів у цій кількості становила 14% (1224 шт.).

Найбільшим попитом у 2021 році користувався автомобіль Nissan Leaf. З січня по грудень в Україні 121 авто цієї моделі отримали свої перші номери.

На другому місці, із невеликим відривом від лідера ринку, Audi E-Tron. За рік 117 нових повністю електричних кросоверів від Audi поповнили український автопарк.

Третій результат продемонстрував Mercedes-Benz EQC – 105 од.

Четвертий рядок рейтингу дістався Porsche Taycan. Це 4-дверне електричне купе на електротязі вибрали 92 автомобілісти.

Замикає п’ятірку лідерів українського ринку нових електромобілів Jaguar I-Pace, у заліку якого 69 реєстрацій за 2021 рік.